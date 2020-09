L’assassino di John Lennon chiede scusa a 40 anni dalla morte (Di mercoledì 23 settembre 2020) A 40 anni dall`omicidio di John Lennon, l`assassino della star dei Beatles ha chiesto scusa alla vedova del cantante britannico, Yoko Ono. L'8 dicembre del 1980 Mark Chapman attese l'ex Beatle sotto la sua residenza di Manhattan sparando quattro colpi di pistola sotto lo sguardo della moglie Yoko Ono, che ora ha 87 anni. Lennon aveva 40 anni al momento della sua morte."L`ho assassinato perché era molto, molto, molto famoso e questa è l`unica ragione. Stavo davvero, davvero, davvero, davvero cercando la gloria, molto egoista - ha dichiarato Mark Chapman nel corso di un`udienza per la libertà condizionata tenutasi il mese scorso nel carcere in cui è detenuto a New York - Voglio aggiungere questo e sottolinearlo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 23 settembre 2020) A 40dall`omicidio di, l`assassino della star dei Beatles ha chiestoalla vedova del cantante britco, Yoko Ono. L'8 dicembre del 1980 Mark Chapman attese l'ex Beatle sotto la sua residenza di Manhattan sparando quattro colpi di pistola sotto lo sguardo della moglie Yoko Ono, che ora ha 87aveva 40al momento della sua."L`ho assassinato perché era molto, molto, molto famoso e questa è l`unica ragione. Stavo davvero, davvero, davvero, davvero cercando la gloria, molto egoista - ha dichiarato Mark Chapman nel corso di un`udienza per la libertà condizionata tenutasi il mese scorso nel carcere in cui è detenuto a New York - Voglio aggiungere questo e sottolinearlo ...

Yoko Ono continua ad opporsi alla libertà vigilata per l'assassino di John Lennon, mi meraviglia, una pacifista come lei - A 40 anni dall`omicidio di John Lennon, l`assassino della star dei Beatles ha chiesto scusa alla vedova del cantante britannico, Yoko Ono.

