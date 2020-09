Internazionalizzazione, CNA: “Destinare ulteriori risorse a Simest” (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “Tutte le imprese operanti sul fronte della Internazionalizzazione, autentico vanto del Made in Italy, sono impegnate in uno sforzo senza precedenti per mantenere le quote di mercato e far sì che l’Italia conservi il proprio ruolo nello scenario internazionale”. Lo sottolinea la Cna apprezzando l’impegno che il Governo ha profuso attraverso il Patto per l’export e auspicando “un attivo coinvolgimento nelle fasi di monitoraggio e adeguamento così come previsto dal Patto stesso”. Riscontrando il successo delle misure messe a disposizione per sostenere l’Internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale attraverso Simest con oltre 2mila domande trasmesse per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato e a fondo perduto, la Cna lancia un appello al Governo affinché ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “Tutte le imprese operanti sul fronte della, autentico vanto del Made in Italy, sono impegnate in uno sforzo senza precedenti per mantenere le quote di mercato e far sì che l’Italia conservi il proprio ruolo nello scenario internazionale”. Lo sottolinea la Cna apprezzando l’impegno che il Governo ha profuso attraverso il Patto per l’export e auspicando “un attivo coinvolgimento nelle fasi di monitoraggio e adeguamento così come previsto dal Patto stesso”. Riscontrando il successo delle misure messe a disposizione per sostenere l’del tessuto imprenditoriale attraverso Simest con oltre 2mila domande trasmesse per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato e a fondo perduto, la Cna lancia un appello al Governo affinché ...

Piero Fassino incontra gli artigiani di Cna Firenze

Si è svolto questa mattina, a Firenze, in CNA, l’incontro di Piero Fassino, presidente della commissione Esteri di Montecitorio e già Ministro del Commercio con l’estero, Ministro di Grazia e Giustizi ...

