Grande Fratello Vip, Franceska Pepe sbugiardata in diretta: aveva detto di essere la ex di Sgarbi e di aver vinto Miss Europa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi è, chi non è e chi si crede di essere Francesca Pepe? Sia fuori che dentro la Casa del “Grande Fratello Vip” se lo stanno chiedendo un po’ tutti. “Francesca con la K”, com’è stata soprannominata sui social si è presentata come modella, influencer, vincitrice di “Miss Europa” ed ex fidanzata di Vittorio Sgarbi. Ma ora, uno dopo l’altro, stanno cadendo tutti questi “titoli”. Partiamo dal prestigioso concorso di bellezza. “Nel 2016 sono stata eletta di Miss Europa”, ha detto Francesca nella clip di presentazione del reality. Ma basta andare sugli archivi del concorso per constatare che quell’edizione è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi è, chi non è e chi si crede diFrancesca? Sia fuori che dentro la Casa del “Vip” se lo stanno chiedendo un po’ tutti. “Francesca con la K”, com’è stata soprannominata sui social si è presentata come modella, influencer, vincitrice di “” ed ex fidanzata di Vittorio. Ma ora, uno dopo l’altro, stanno cadendo tutti questi “titoli”. Partiamo dal prestigioso concorso di bellezza. “Nel 2016 sono stata eletta di”, haFrancesca nella clip di presentazione del reality. Ma basta andare sugli archivi del concorso per constatare che quell’edizione è ...

