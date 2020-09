Giancarlo Siani oggi continua a scrivere | la lettera di Davide Estate

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono trascorsi 35 anni dalla morte di, il giornalista brutalmente ucciso dalla camorra perché aveva deciso di raccontare senza paura la scomoda verità nascosta nei vicoli di una Napoli degli anni ’80. La sua morte ha sconvolto il mondo del giornalismo di allora ea risuonare la sua assenza in tutte le redazioni ma il suo ricordo è vivo., presidente dell’associazione Fai Antiracket e nipote di Maurizioucciso dalla camorra per essersi opposto ad una rapina, ha dedicato a, e non solo, parole piene di urgente speranza. “Facciamo finta che la Camorra non esiste (invece esiste). Per una società in cui la Camorra non esiste ...