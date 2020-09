Germania, addio al pareggio di bilancio. In manovra 2021 deficit di 96 miliardi (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Un nuovo debito da 96 miliardi con l’addio, fino al 2024, – come consente la Costituzione in casi di situazioni straordinarie – alla pratica dello “Schwarze null”, il totale pareggio di bilancio. È quanto prevede il governo tedesco nella bozza di bilancio per il 2021 approvata oggi. “Sono un sacco di soldi ma è davvero importante investire in tempi di pandemia – ha detto il ministro delle Finanze Olaf Scholz presentando questa mattina a Berlino la manovra di bilancio 2021 e il piano finanziario fino al 2024 –. Con il bilancio 2021 vogliamo portare a termine la strada che abbiamo cominciato con i cittadini e con il mondo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Un nuovo debito da 96con l’, fino al 2024, – come consente la Costituzione in casi di situazioni straordinarie – alla pratica dello “Schwarze null”, il totaledi. È quanto prevede il governo tedesco nella bozza diper ilapprovata oggi. “Sono un sacco di soldi ma è davvero importante investire in tempi di pandemia – ha detto il ministro delle Finanze Olaf Scholz presentando questa mattina a Berlino ladie il piano finanziario fino al 2024 –. Con ilvogliamo portare a termine la strada che abbiamo cominciato con i cittadini e con il mondo ...

