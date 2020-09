Firefox 81 | nuovo tema e altre novità

Leggi su windowsinsiders

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il noto browser Mozillasi è aggiornato ieri alla versione 81.0 introducendo ilAlpenglow einteressanti novità. Novità in questa versione Controlli multimediali: adesso è possibile mettere in pausa, riprodurre audio o video direttamente dalla tastiera o dalle cuffie.Alpenglow: ilconferisce al browser un aspetto colorato per pulsanti, menu e finestre. Per cambiaresuè sufficiente: aprire il menu > cliccare su “Personalizza” > cliccare sulla voce “Temi” nella parte inferiore della pagina. Il browser ora supporta AcroForm, che presto permetterà di compilare, stampare e salvare i form PDF. Solo per Stati Uniti e ...