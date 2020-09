F 2 Giuliano Alesi passa alla MP Motorsport dalla gara di Sochi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Cambio in corsa per. Il figlio d'arte, infatti, 17° nel campionato di F.2 capitanato da Mick Schumacher, già dal week end di, sede della prossima, passerà dHWA Racelab ...

La Formula 2 si sposta dall'Italia verso la Russia, pronta a vivere un altro grande weekend in pista. A Sochi, Mick Schumacher tenterà di difendere il primo posto in classifica. Inizia il rush finale ...Girandola di novità alla vigilia del round di Sochi in Formula 2. Il penultimo appuntamento stagionale vedrà un cambio di volanti che interessa il team BWT HWA e MP Motorsport. A salutare la serie cad ...