Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nuova coppia del GF VIP 5? Arriva anche l’hashtag #Gregorelli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Primi amori in vista al Grande Fratello Vip 5? Come ogni edizione che si rispetti, anche per questa quinta stagione del noto reality show di Canale 5, potrebbe esserci una liason all’orizzonte. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che lunedì sera sono stati protagonisti di un bacio in piscina che ha già fatto sognare i telespettatori. Che cosa sta succedendo tra la Gregoraci e l’ex velino di Striscia La Notizia? Amore in vista tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda lunedì sera, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) Primi amori in vista al Grande Fratello Vip 5? Come ogni edizione che si rispetti,per questa quinta stagione del noto reality show di Canale 5, potrebbe esserci una liason all’orizzonte. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di, che lunedì sera sono stati protagonisti di un bacio in piscina che ha già fatto sognare i telespettatori. Che cosa sta succedendo tra lae l’ex velino di Striscia La Notizia? Amore in vista traDurante la terza puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda lunedì sera,...

GrandeFratello : Nuova ship in corso ?? #GFVIP - GrandeFratello : Elisabetta Gregoraci è pronta a varcare la Porta Rossa: super carica! Come si integrerà con i VIP già entrati? ??… - GrandeFratello : Serata di nuovi ingressi nella Casa di #GFVIP. Varcheranno la Porta Rossa: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Ste… - sunherondale : RT @LaStanzaInFondo: Ma tutta questa bellezza di Elisabetta Gregoraci io non la vedo proprio.. #GFVIP - mary_adi1111 : Oddio non è che Elisabetta Gregoraci abbia fatto grandi cose nella vita in più alle influencers oltre che sposare Briatore dico #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci: "Nella relazione con Flavio ho sofferto tanto, gli errori più grandi li ha commessi lui” TGCOM La trasformazione di Giada De Blanck

Sono diventato un cesso". Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo dopo il bacio: “Ti fischiano le orecchie? Sarà il mio ex marito” Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli commentano il bacio che ...

GF Vip 5, lite Del Vesco-Morra. Clizia Incorvaia: “Sarà difficile”

Clizia ha infatti aggiunto: “E’ difficile convivere con una roba del genere”. Clizia Incorvaia su Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Ha sofferto molto” Altri sono stati i concorrenti del GF ...

Sono diventato un cesso". Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo dopo il bacio: “Ti fischiano le orecchie? Sarà il mio ex marito” Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli commentano il bacio che ...Clizia ha infatti aggiunto: “E’ difficile convivere con una roba del genere”. Clizia Incorvaia su Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Ha sofferto molto” Altri sono stati i concorrenti del GF ...