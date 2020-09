Cruciale passo indietro di Fauci sugli asintomatici Covid: “Abbiamo sbagliato, sono contagiosi” (Di mercoledì 23 settembre 2020) sono dichiarazioni estremamente importanti quelle di Fauci rilasciate in queste ore nel corso di un’intervista al British Medical Journal, durante la quale è stato ribadito che gli asintomatici Covid siano in realtà contagiosi. Precisazione fondamentale, in quanto negli ultimi mesi è stata fatta troppa confusione sull’argomento. Come avevamo precisato a suo tempo, infatti, alcune dichiarazioni erano state travisate, dando la sensazione che gli asintomatici potessero non essere contagiosi. Cosa ha detto Fauci sugli asintomatici Covid Come si può notare attraverso l’intervista originale, c’è stato oggi 23 settembre un significativo passo ... Leggi su bufale (Di mercoledì 23 settembre 2020)dichiarazioni estremamente importanti quelle dirilasciate in queste ore nel corso di un’intervista al British Medical Journal, durante la quale è stato ribadito che glisiano in realtà contagiosi. Precisazione fondamentale, in quanto negli ultimi mesi è stata fatta troppa confusione sull’argomento. Come avevamo precisato a suo tempo, infatti, alcune dichiarazioni erano state travisate, dando la sensazione che glipotessero non essere contagiosi. Cosa ha dettoCome si può notare attraverso l’intervista originale, c’è stato oggi 23 settembre un significativo...

giamaga : RT @intermarketblog: ?? | #CESI BOOM ma ora arriva la resa di conti | ?? I dati macroeconomici hanno sorpreso tutti, ora siamo in una fase di… - ThinkingGreeks : @AndreaPasquari3 Sono le macro forze a guidare tutto, il gap non ha nessuna influenza particolare. Se fosse stato c… - intermarketblog : ?? | #CESI BOOM ma ora arriva la resa di conti | ?? I dati macroeconomici hanno sorpreso tutti, ora siamo in una fase… - ale_spada : RT @LuissDataLab: Il mondo sta cambiando. Cruciale restare al passo con la digital revolutin.“#AI e Personal Media:Nuovi modelli per comuni… - hubofml : RT @LuissDataLab: Il mondo sta cambiando. Cruciale restare al passo con la digital revolutin.“#AI e Personal Media:Nuovi modelli per comuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Cruciale passo Cruciale passo indietro di Fauci sugli asintomatici Covid: “Abbiamo sbagliato, sono contagiosi” Bufale.net Passera "Unire le forze nel Fintech"

Tecnologia, user experience, economie di scala e, soprattutto, velocità nel raggiungerle, sono fattori cruciali di successo". Lo ha detto l'ad di illimity, Corrado Passera, commentando l'accordo con ...

Tecnologia, user experience, economie di scala e, soprattutto, velocità nel raggiungerle, sono fattori cruciali di successo". Lo ha detto l'ad di illimity, Corrado Passera, commentando l'accordo con ...