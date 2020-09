Coronavirus, in Francia “la situazione peggiora ma non vogliamo un nuovo lockdown”: stretta sulle grandi città, a Marsiglia e Aix-en-Provence chiudono bar e ristoranti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il numero dei contagi giornalieri di Coronavirus continua ad aumentare in Francia e il governo decide di dare una nuova stretta alle misure di prevenzione. Cambia anche la cartina che segnala il livello di pericolo delle varie aree del Paese: al livello di allerta rosso viene aggiunto il rosso scuro per “allerta massima” e lo “scarlatto” che indica “emergenza sanitaria”. Oggi la Francia ha superato di nuovo i 13mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dalla Sanità Pubblica francese sono stati esattamente 13.072 i tamponi positivi, mentre i decessi sono stati 43. E’ stato anche reso noto che nell’ultima settimana sono stati 4244 i pazienti di Covid ricoverati in ospedale, 675 dei quali si trovano in terapia ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il numero dei contagi giornalieri dicontinua ad aumentare ine il governo decide di dare una nuovaalle misure di prevenzione. Cambia anche la cartina che segnala il livello di pericolo delle varie aree del Paese: al livello di allerta rosso viene aggiunto il rosso scuro per “allerta massima” e lo “scarlatto” che indica “emergenza sanitaria”. Oggi laha superato dii 13mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dalla Sanità Pubblica francese sono stati esattamente 13.072 i tamponi positivi, mentre i decessi sono stati 43. E’ stato anche reso noto che nell’ultima settimana sono stati 4244 i pazienti di Covid ricoverati in ospedale, 675 dei quali si trovano in terapia ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Capua su La7: “Vaccino? Forse nella primavera del 2022. Situazione in Spagna, Francia, Inghilterra? Te… - RaiNews : Scientific Reports: seconda ondata in Europa entro gennaio 2021 #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus Francia, oltre 10mila nuovi contagi. Ex bodyguard di Macron in rianimazione - SempreLibero2 : Coronavirus, i contagi in Europa superano i 5 milioni. In Francia 13 mila casi. Israele verso un nuovo completo loc… - avimmaisacap : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ultime notizie: Francia: nuova scala di allerta con colore scarlatto. Regno Unito: contagi al top da maggio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus, Regno Unito: 6.178 casi in 24 ore, in Francia nuove restrizioni Rai News Francia: coronavirus, nuova suddivisione di zone in base all'intensità della crisi

Parigi, 23 set 20:19 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Salute della Francia, Olivier Veran, ha detto che i dipartimenti dove il coronavirus circola maggiormente saranno classificati secondo tre ...

Coronavirus, in Sicilia già in uso 750mila i tamponi “rapidi” a disposizione del Sistema sanitario

Sono oltre 750mila i tamponi “rapidi” già a disposizione del Sistema sanitario regionale per le azioni di ricerca e tracciamento del Coronavirus tra la popolazione ... Malta, Croazia e Francia (le ...

Parigi, 23 set 20:19 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Salute della Francia, Olivier Veran, ha detto che i dipartimenti dove il coronavirus circola maggiormente saranno classificati secondo tre ...Sono oltre 750mila i tamponi “rapidi” già a disposizione del Sistema sanitario regionale per le azioni di ricerca e tracciamento del Coronavirus tra la popolazione ... Malta, Croazia e Francia (le ...