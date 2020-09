Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Preoccupano Sardegna e Lazio. I test rapidi? Un’arma in più, ma devono essere a basso costo» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 23 settembre «A pesare sono soprattutto i contagi tra le mura domestiche con l’età media aumentata a 40 anni. Ad agosto, invece, hanno influito i ragazzi andati in vacanza, soprattutto all’estero». Queste le parole di Giovanni Sebastiani, ricercatore del Cnr, che si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina, a Open. I numeri di oggi parlano di +1.640 contagi da Coronavirus in appena 24 ore con 16mila tamponi in più rispetto al giorno prima e 20 vittime. Sardegna e Lazio «sorvegliati speciali» Le «terapie intensive crescono in modo lineare al ritmo di sette al giorno». A preoccupare sono soprattutto «Sardegna e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 23 settembre «A pesare sono soprattutto i contagi tra le mura domestiche con l’età media aumentata a 40 anni. Ad agosto, invece, hanno influito i ragazzi andati in vacanza, soprattutto all’estero». Queste le parole di Giovanni, ricercatore del Cnr, che si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina, a Open. Idi oggi parlano di +1.640 contagi dain appena 24 ore con 16mila tamponi in più rispetto al giorno prima e 20 vittime.«sorvegliati speciali» Le «terapie intensive crescono in modo lineare al ritmo di sette al giorno». A preoccupare sono soprattutto «e ...

