Carolina Crescentini | «Rivoglio la vita vera»

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Carolina Crescentini è amata dal pubblico televisivo sostanzialmente per due personaggi: Corinna, alias “la Cagna” di Boris, e Laura Piras, la giovane PM de I bastardi di Pizzofalcone (la terza stagione è in fase di riprese e ritornerà nel 2021). L’attrice romana piacerà anche nei panni di Paola Vinci, la dura direttrice dell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, al centro della nuova serie Mare fuori (in prima serata su Rai2 dal 23 settembre), con protagonisti degli adolescenti finiti dietro le sbarre perché invischiati con la malavita locale (come Edoardo) o, come Filippo (Nicolas Maupas), un ragazzo borghese di Milano, che per una bravata viene ritenuto responsabile della morte del miglior amico. In cella c’è anche Carmine (Massimiliano Caiazzo), cresciuto a Secondigliano, che fa di tutto per sfuggire al destino criminale dettato dalla famiglia.