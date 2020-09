Berlusconi chiede rinvio il: 'Impedimento per il Covid' per il Ruby ter (Di mercoledì 23 settembre 2020) La difesa di Silvio Berlusconi ha depositato in Tribunale a Milano, e per conoscenza anche alla Procura, un'istanza di legittimo Impedimento, con allegata documentazione medica, per chiedere il rinvio ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 settembre 2020) La difesa di Silvioha depositato in Tribunale a Milano, e per conoscenza anche alla Procura, un'istanza di legittimo, con allegata documentazione medica, perre il...

