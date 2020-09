AresGate, spunta una canzone scritta da Losito per Adua Del Vesco dal titolo emblematico “SEI SEI SEI” – Il lugubre Video (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Video di Sei Sei Sei con Adua Del Vesco L’AresGate ha la sua colonna sonora. A far discutere, in queste ore, è la canzone scritta da Teodosio Losito che la concorrente del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco, ha inciso due anni fa. Si tratta di un brano d’amore nostalgico intitolato Sei Sei Sei; impossibile, visti gli ultimi discorsi, non pensare al numero 666, che indica il numero della Bestia secondo il cristianesimo. Teodosio Losito chiese ad Adua Del Vesco di incidere e girare un Video di una canzone che aveva dedicato alla madre, venuta a mancare. Lei accettò, e il tutto venne pubblicato il 30 dicembre del 2018 a ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ildi Sei Sei Sei conDelL’ha la sua colonna sonora. A far discutere, in queste ore, è lada Teodosioche la concorrente del Grande Fratello Vip,Del, ha inciso due anni fa. Si tratta di un brano d’amore nostalgico intitolato Sei Sei Sei; impossibile, visti gli ultimi discorsi, non pensare al numero 666, che indica il numero della Bestia secondo il cristianesimo. Teodosiochiese adDeldi incidere e girare undi unache aveva dedicato alla madre, venuta a mancare. Lei accettò, e il tutto venne pubblicato il 30 dicembre del 2018 a ...

cristia_urbano : RT @davidemaggio: AresGate, spunta una canzone scritta da Losito per Adua Del Vesco dal titolo emblematico 'SEI SEI SEI' – Il lugubre Video… - Luca_zone : RT @davidemaggio: AresGate, spunta una canzone scritta da Losito per Adua Del Vesco dal titolo emblematico 'SEI SEI SEI' – Il lugubre Video… - davidemaggio : AresGate, spunta una canzone scritta da Losito per Adua Del Vesco dal titolo emblematico 'SEI SEI SEI' – Il lugubre… - Baghera81345343 : Dai però cambiano la regia quando parlano dell'aresgate e mi spunta Fulvio! Ma cazzo già mi tolgono il caso dell'an… - cristia_urbano : RT @BITCHYFit: Adua Del Vesco, dal suo passato spunta un video musicale oscuro: “Sei, Sei, Sei” -

Ultime Notizie dalla rete : AresGate spunta Adua Del Vesco, il caso s'ingrossa: a Mattino Cinque parla pure Lory Del Santo: anche una mia attrice... Il Tempo Chi è Alberto Tarallo, Ares Film: biografia, storia, morte Teodosio Losito

Cosa sappiamo di Alberto Tarallo, capo di Ares Film al centro dello scandalo Aresgate: dalle fiction di successo al fallimento e la morte di Teodosio Losito, ecco chi è e perché se ne parla. Si torna ...

Ares Gate al GF Vip, 'setta satanica? Ci sono VIP finiti in ospedale': l'inquietante coincidenza di Garko e Morra

Spuntano infatti dal web una serie di strane ed inquietanti ... Amedeo Venza: le nuove rivelazioni sulla setta satanica AresGate AresGate: le strane coincidenze trovate dal web Dalla casa di Garko ...

Cosa sappiamo di Alberto Tarallo, capo di Ares Film al centro dello scandalo Aresgate: dalle fiction di successo al fallimento e la morte di Teodosio Losito, ecco chi è e perché se ne parla. Si torna ...Spuntano infatti dal web una serie di strane ed inquietanti ... Amedeo Venza: le nuove rivelazioni sulla setta satanica AresGate AresGate: le strane coincidenze trovate dal web Dalla casa di Garko ...