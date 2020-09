Zingaretti dopo le regionali | “Ora una nuova fase all’insegna del fare”

(Di martedì 22 settembre 2020) “Noi sosterremo questo governo fin quando questo governo farà le cose”. Lo dice Nicola, segretario del Pd, all’indomani delle elezioni. “Per noi ora è importante non essere pigri, mantenere gli impegni e varare un piano sul lavoro fondato sulle risorse che abbiamo conquistato”, dicein una conferenza stampa convocata oggi, martedì 22 settembre, nella sede del Pd, al largo del Nazareno a Roma. “La squadra che lo dovrà realizzare non è all’ordine del giorno è una questione che spetta al presidente del Consiglio”, precisa il segretario dem. “Ora i temi sono: lavoro, scuola, sanità, infrastrutture, green economy, digitale”. “Ora va aperta una...

Il Pd con Zingaretti non pone un tema di rimpasto ma di rilancio ... prima bisogna affrontare un piano per gli investimenti nella sanita’” che faccia leva sul recovery fund. “Dopo di che – aggiunge- ...Consigliere comunale di lunghissimo corso (prima elezione nel 1996) e dal 2010 ininterrottamente presidente del Consiglio comunale, Borelli è anche consigliere in Città Metropolitana nonché uno degli ...