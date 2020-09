Usa2020, Facebook pronta al peggio. "Limiti ai contenuti in caso di disordini" (Di martedì 22 settembre 2020) Facebook ha annunciato che adotterà misure eccezionali per “limitare la circolazione dei contenuti” sulla sua piattaforma se le elezioni presidenziali statunitensi dovessero precipitare nel caos o in scontri violenti. Lo ha detto in un’intervista al Financial Times, Nick Clegg, responsabile degli Affari globali dell’azienda, annunciando di aver già messo a punto la strategia e i piani per come gestire l’eventuale crisi.Il timore è di scontri sul campo, ma anche di un braccio di ferro politico, tra Donald Trump e Joe Biden, considerato che i voti delle schede saranno conteggiati prima di quelli inviati per posta (il che potrebbe tenere per giorni il mondo con il fiato sospeso su chi sia davvero il vincitore).“Ci sono alcune opzioni straordinarie sul tavolo se davvero si creeranno circostanze troppo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020)ha annunciato che adotterà misure eccezionali per “limitare la circolazione dei” sulla sua piattaforma se le elezioni presidenziali statunitensi dovessero precipitare nel caos o in scontri violenti. Lo ha detto in un’intervista al Financial Times, Nick Clegg, responsabile degli Affari globali dell’azienda, annunciando di aver già messo a punto la strategia e i piani per come gestire l’eventuale crisi.Il timore è di scontri sul campo, ma anche di un braccio di ferro politico, tra Donald Trump e Joe Biden, considerato che i voti delle schede saranno conteggiati prima di quelli inviati per posta (il che potrebbe tenere per giorni il mondo con il fiato sospeso su chi sia davvero il vincitore).“Ci sono alcune opzioni straordinarie sul tavolo se davvero si creeranno circostanze troppo ...

