Spadafora: «Vogliamo riaprire progressivamente gli stadi dall’8 ottobre» (Di martedì 22 settembre 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è ritornato a parlare della riapertura degli stadi di calcio ai tifosi Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato nuovamente della riapertura degli stadi ai tifosi dopo quella parziale a 1000 persone. Ecco le sue dichiarazioni: «In questo momento non possiamo andare oltre le mille persone, ma a partire dall’8 ottobre, quando verrà varato il nuovo Dpcm, faremo il possibile per riaprire gli stadi progressivamente. Lavoreremo a stretto contatto con la Conferenza-Stato-Regioni, valutando tutti gli aspetti, come ad esempio il flusso di persone all’ingresso e all’uscita. In questo momento in cui tanti Paesi hanno un numero molto elevato di contagi, noi puntiamo a non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Vincenzo, ministro dello Sport, è ritornato a parlare della riapertura deglidi calcio ai tifosi Vincenzo, ministro dello Sport, ha parlato nuovamente della riapertura degliai tifosi dopo quella parziale a 1000 persone. Ecco le sue dichiarazioni: «In questo momento non possiamo andare oltre le mille persone, ma a partire dall’8, quando verrà varato il nuovo Dpcm, faremo il possibile pergli. Lavoreremo a stretto contatto con la Conferenza-Stato-Regioni, valutando tutti gli aspetti, come ad esempio il flusso di persone all’ingresso e all’uscita. In questo momento in cui tanti Paesi hanno un numero molto elevato di contagi, noi puntiamo a non ...

sportface2016 : #Spadafora: “Vogliamo riaprire gli impianti in progressione. Vedere 1.000 persone al #ForoItalico? Emozionante” - romanewseu : #Spadafora: 'Nessun liberi tutti, vogliamo consentire la partecipazione del pubblico per tutti gli sport e per tutt… - edocogoo : Riaprono gli stadi in Serie A: limite a mille persone dopo il summit Governo-Regioni. Spadafora: “Vogliamo allargar… - bizcommunityit : Riaprono gli stadi in Serie A: limite a mille persone dopo il summit #governo-Regioni - clikservernet : Riaprono gli stadi in Serie A: limite a mille persone dopo il summit Governo-Regioni. Spadafora: “Vogliamo allargar… -