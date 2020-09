Regionali | i figli di De Luca sui social | “Commossi e strafelici”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo commossi, strafelici ed emozionati. Ha vinto una comunità piena di valori, qualità, eccellenze, orgoglio e umanità. Ha vinto una terra che ha avviato una grande stagione di riscatto e che vuole continuare a lottare per il proprio rilancio. Ha vinto una Regione in grado di diventare modello di efficienza istituzionale, organizzativa e amministrativa. Ha vinto un popolo che vuole finalmente guardare al domani camminando a testa alta. Ha vinto il coraggio, la visione, la serietà e la responsabilità dei Democratici. Hanno vinto donne e uomini che hanno lottato e lotteranno per rendere la Campania la prima Regione d’Italia e far ripartire da qui l’intero Paese, anche grazie ad un utilizzo virtuoso delle prossime risorse europee”. È quanto scrive suiPiero ...