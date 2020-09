Ranking Atp aggiornato al 21 settembre 2020: Djokovic allunga in vetta, Fognini perde due posti (Di martedì 22 settembre 2020) Il Ranking Atp aggiornato al 21 settembre 2020 vede Novak Djokovic stabile al primo posto della classifica e con un distacco più ampio nei confronti di Rafael Nadal che insegue, in virtù della vittoria agli Internazionali BNL d’Italia. Il serbo adesso vanta 11.260 punti. Per quanto riguarda gli italiani, stabile Matteo Berrettini in ottava posizione, mentre Fabio Fognini perde altri due posti ed è ora quindicesimo. Balzo di undici posizioni di Stefano Travaglia, che supera anche Sinner che dal canto suo ne guadagna sette. 1 Novak Djokovic 11.260 2 Rafael Nadal 9.850 3 Dominic Thiem 9.125 4 Roger Federer 6.630 5 Daniil Medvedev 5890 6 Stefanos Tsitsipas 5175 7 Alexander Zverev 4650 8 Matteo Berrettini ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) IlAtpal 21vede Novakstabile al primo posto della classifica e con un distacco più ampio nei confronti di Rafael Nadal che insegue, in virtù della vittoria agli Internazionali BNL d’Italia. Il serbo adesso vanta 11.260 punti. Per quanto riguarda gli italiani, stabile Matteo Berrettini in ottava posizione, mentre Fabioaltri dueed è ora quindicesimo. Balzo di undici posizioni di Stefano Travaglia, che supera anche Sinner che dal canto suo ne guadagna sette. 1 Novak11.260 2 Rafael Nadal 9.850 3 Dominic Thiem 9.125 4 Roger Federer 6.630 5 Daniil Medvedev 5890 6 Stefanos Tsitsipas 5175 7 Alexander Zverev 4650 8 Matteo Berrettini ...

