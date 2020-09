Quando l’amore finisce le donne soffrono di più, ma si riprendono prima (Di martedì 22 settembre 2020) La verità è che l’amore è un affare davvero complicato e lo sappiamo bene, noi, che abbiamo vissuto questo sentimento in tutte le sue sfaccettature, nel bene e nel male. Abbiamo avuto paura e poi ci siamo lasciate andare, ci siamo innamorate così tanto al punto da concedere a quello che consideravamo l’uomo ideale, corpo e anima, salvo poi ritrovarci sole e con il cuore spezzato. Perché noi donne siamo fatte così. E questo ci porta a soffrire, e anche molto, Quando una relazione finisce. Indipendentemente dalle motivazioni o dalle colpe che hanno portato a quella rottura, resta sempre in noi la voglia di preservare i ricordi e il sentimento che abbiamo vissuto in prima persona, cosa che invece non sembra succedere agli uomini che apparentemente voltano pagina in ... Leggi su dilei (Di martedì 22 settembre 2020) La verità è che l’amore è un affare davvero complicato e lo sappiamo bene, noi, che abbiamo vissuto questo sentimento in tutte le sue sfaccettature, nel bene e nel male. Abbiamo avuto paura e poi ci siamo lasciate andare, ci siamo innamorate così tanto al punto da concedere a quello che consideravamo l’uomo ideale, corpo e anima, salvo poi ritrovarci sole e con il cuore spezzato. Perché noisiamo fatte così. E questo ci porta a soffrire, e anche molto,una relazione. Indipendentemente dalle motivazioni o dalle colpe che hanno portato a quella rottura, resta sempre in noi la voglia di preservare i ricordi e il sentimento che abbiamo vissuto inpersona, cosa che invece non sembra succedere agli uomini che apparentemente voltano pagina in ...

claraspada : #PoesiaTedesca #SalaLettura. L'amore siede nel sole su un muro e si stiracchia visibile a tutti Nessuno l'ha chiama… - KglLaura : RT @ProfCampagna: 'Quando viene la più forte passione umana, l'amore, quello che ci si offre è questo stesso corpo femminile mescolato al n… - quokkina : @forever00712 @borghi_claudio Quando si è incitato odio? Odio, falsità e totale mancanza di amore per l'Italia, di… - UnTemaAlGiorno : RT @deadpool8833: #HoSempreAvuto costanza nella vita e quando ho trovato l'amore, l'ho raddoppiata per dimostrare il mio affetto. - sandraebasta : @dvrgrz L'amore ha tante facce, spesso non le riconosciamo, ed aspettiamo quello con la A maiuscola, che viene spes… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando l’amore Carrère su «la Lettura»: «Ecco perché sono geloso di Houellebecq» la Lettura del Corriere della Sera