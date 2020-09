Pianoforte Holding | 55 mln da Banca Intesa e Sace Cimmino | Serviranno a rafforzare i nostri marchi nel mondo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 settembre 2020), gruppo globale nato dall’unione di due brand italiani come Yamamay (Inticom Spa) e Carpisa (Kuvera Spa), ha ottenuto daSanpaolo, capofila di un pool di banche composto da UniCredit, Banco Bpm, Monte dei Paschi di Siena, Bnl e Bper, un finanziamento di 55 milioni di euro, garantito in tempi brevi datramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19. Ne dà notizia una nota congiunta. Il finanziamento, come previsto dal Decreto, è finalizzato a garantire gli investimenti realizzati dall’azienda e a fornire il supporto necessario al business della. “Con oltre 1.200 negozi in Italia e ...