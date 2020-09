Onu: Xi, nessuna guerra fredda ne' calda con nessuno (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 22 SET - Pechino "non ha alcuna intenzione di combattere ne' una guerra fredda ne' una guerra calda con nessun Paese": lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'assemblea ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 22 SET - Pechino "non ha alcuna intenzione di combattere ne' unane' unacon nessun Paese": lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'assemblea ...

RadioItaliaIRIB : Onu: Xi, nessuna guerra fredda ne' calda con nessuno - iconanews : Onu: Xi, nessuna guerra fredda ne' calda con nessuno - verwandlung1915 : RT @AlessioDellaPo3: @bordoni_russia Parliamo della stessa gente che non ha battuto ciglio quando l'Arabia Saudita, con nessun diritto civ… - AgnelloMistico : RT @AlessioDellaPo3: @bordoni_russia Parliamo della stessa gente che non ha battuto ciglio quando l'Arabia Saudita, con nessun diritto civ… - Lukyluke311 : RT @AlessioDellaPo3: @bordoni_russia Parliamo della stessa gente che non ha battuto ciglio quando l'Arabia Saudita, con nessun diritto civ… -

Ultime Notizie dalla rete : Onu nessuna Onu: Xi, nessuna guerra fredda ne' calda con nessuno Tiscali Notizie Trump: 'Il coronavirus non colpisce virtualmente nessuno'

"Ma virtualmente non colpisce nessuno, è una cosa formidabile", ha assicurato ... Il presidente americano intervenendo all'assemblea dell'Onu poi ha attaccato duramente la Cina parlando di 'China ...

Onu: Xi, nessuna guerra fredda ne' calda con nessuno

(ANSA) - WASHINGTON, 22 SET - Pechino "non ha alcuna intenzione di combattere ne' una guerra fredda ne' una guerra calda con nessun Paese": lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'assemblea ...

"Ma virtualmente non colpisce nessuno, è una cosa formidabile", ha assicurato ... Il presidente americano intervenendo all'assemblea dell'Onu poi ha attaccato duramente la Cina parlando di 'China ...(ANSA) - WASHINGTON, 22 SET - Pechino "non ha alcuna intenzione di combattere ne' una guerra fredda ne' una guerra calda con nessun Paese": lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'assemblea ...