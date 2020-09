Omicidio Willy, aggressione in carcere dei fratelli Bianchi (Di martedì 22 settembre 2020) Pare che i fratelli Bianchi non abbiano messo da parte la violenza neanche in carcere. È di queste ore la notizia di un detenuto marocchino che sarebbe stato preso a pugni dai Bianchi, che si trovano ora in stato di isolamento parziale al carcere di Rebibbia. aggressione durante periodo di isolamento Dopo un periodo passato nelle celle anti-Covid, come da normativa attuale, i due fratelli Bianchi sono stati trasferiti in una diversa zona di Rebibbia: la sezione C9, definita dai detenuti “degli infami” perché di solito destinata a detenuti per reati sessuali e per poliziotti accusati di eccesso nell’adempimento del dovere. aggressione a un detenuto marocchino Qui, pare che i ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 settembre 2020) Pare che inon abbiano messo da parte la violenza neanche in. È di queste ore la notizia di un detenuto marocchino che sarebbe stato preso a pugni dai, che si trovano ora in stato di isolamento parziale aldi Rebibbia.durante periodo di isolamento Dopo un periodo passato nelle celle anti-Covid, come da normativa attuale, i duesono stati trasferiti in una diversa zona di Rebibbia: la sezione C9, definita dai detenuti “degli infami” perché di solito destinata a detenuti per reati sessuali e per poliziotti accusati di eccesso nell’adempimento del dovere.a un detenuto marocchino Qui, pare che i ...

