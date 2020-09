Morta a 98 anni l’astrologa Jackie Stallone | mamma di Sylvester Stallone

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 settembre 2020) Non si conoscono ancora le cause di morte di Jackie Stallone, astrologa e sensitiva americana, madre del celebre attore hollywoodiano Sylvester Stallone. Qualche ora fa il suo secondogenito, il cantante Frank Stallone, avuto dal primo matrimonio (come Sylvester), ne ha annunciato la dipartita con un lungo, commosso post pubblicato su Instagram. Jackie Stallone aveva 98 anni ed era una donna dall’innegabile carisma, indipendente e con forti passioni, trasformate in lavoro. Astrologa, sensitiva, fondatrice negli anni Ottanta della società Gorgeous Ladies of Wrestling (adorava questo sport ad alto tasso di adrenalina), Jackie Stallone ha dovuto affrontare la morte di sua figlia Toni D’Alto, mancata nel 2012 dopo un’estenuante battaglia contro un tumore. Frank Stallone ha reso omaggio alla madre Jackie condividendo una serie di fotografie di famiglia, comprese alcune dell’infanzia, al fianco del fratello maggiore Sylvester. «Era una donna straordinaria che si allenava tutti i giorni, con un’enorme forza di volontà e senza paura. Nata il 29 novembre 1921 a Washington DC, ha attraversato il proibizionismo, la depressione e la Seconda Guerra Mondiale».