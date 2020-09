Milan, idea Nastasic per la difesa: contatti avviati (Di martedì 22 settembre 2020) Matija Nastasic è il nome nuovo per la difesa del Milan. Il serbo accetterebbe la destinazione ed i rossoneri hanno avviato i contatti con lo Schalke 04 Esperienza e solidità: il Milan mette nel mirino Matija Nastasic. I rossoneri sono alla ricerca di un forte difensore centrale per completare il pacchetto arretrato ed il nome nuovo è quello del serbo. Il calciatore conosce bene il campionato italiano, avendo militato con la maglia della Fiorentina prima di approdare in Germania. Lo Schalke 04 considera Nastasic un perno della squadra ed è molto difficile che spalanchi porte e portoni per consentire al Milan di riportare il difensore in Italia. Il Milan gradirebbe un prestito con diritto di riscatto ed ha ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) Matijaè il nome nuovo per ladel. Il serbo accetterebbe la destinazione ed i rossoneri hanno avviato icon lo Schalke 04 Esperienza e solidità: ilmette nel mirino Matija. I rossoneri sono alla ricerca di un forte difensore centrale per completare il pacchetto arretrato ed il nome nuovo è quello del serbo. Il calciatore conosce bene il campionato italiano, avendo militato con la maglia della Fiorentina prima di approdare in Germania. Lo Schalke 04 consideraun perno della squadra ed è molto difficile che spalanchi porte e portoni per consentire aldi riportare il difensore in Italia. Ilgradirebbe un prestito con diritto di riscatto ed ha ...

