La posizione di Meghan Markle e del principe Harry al processo contro il Daily Mail non si mette bene: il quotidiano la accusa… I duchi del Sussex hanno citato in giudizio alcuni quotidiani britannici facenti parte dello stesso gruppo editoriale accusandoli di aver "rubato" una lettera personale della duchessa al padre divulgandone i contenuti e … L'articolo Meghan Markle, c'è lei dietro Finding Freedom? L'accusa proviene da www.meteoweek.com.

