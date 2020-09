L’inchiesta di Perugia su Suarez è ai primi passi, i tabulati dei prof potrebbero regalare novità (Di martedì 22 settembre 2020) Che silenzio assordante da Torino. Nessuno commenta. Nessuno che fa finta di scansare quello che un ventilatore da Perugia sta scaraventando in faccia a un popolo di tifosi a strisce bianche e nere. Le nonne di un tempo cucinavano senza libri di ricette e spesso o quasi sempre le torte riuscivano benissimo. Ecco quella di Perugia sembra la classica buccia di banana sulla quale sta scivolando, potrebbe scivolare, la squadra blasonata per eccellenza, la Juventus della famiglia Agnelli. La sensazione, interpretando le mezze frasi della Finanza, leggendo il decreto di perquisizione nei confronti dei vertici dell’Università per stranieri di Perugia, è che la tempesta ancora non si è vista con i suoi lampi e tuoni. Un bel po’ di cose non tornano. Anche l’improvvisa accelerazioni della Juve – che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Che silenzio assordante da Torino. Nessuno commenta. Nessuno che fa finta di scansare quello che un ventilatore dasta scaraventando in faccia a un popolo di tifosi a strisce bianche e nere. Le nonne di un tempo cucinavano senza libri di ricette e spesso o quasi sempre le torte riuscivano benissimo. Ecco quella disembra la classica buccia di banana sulla quale sta scivolando, potrebbe scivolare, la squadra blasonata per eccellenza, la Juventus della famiglia Agnelli. La sensazione, interpretando le mezze frasi della Finanza, leggendo il decreto di perquisizione nei confronti dei vertici dell’Università per stranieri di, è che la tempesta ancora non si è vista con i suoi lampi e tuoni. Un bel po’ di cose non tornano. Anche l’improvvisa accelerazioni della Juve – che ...

