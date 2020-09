Halo 3 | ODST è da oggi disponibile su PC con un trailer di lancio

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 settembre 2020)3:daanche su PC (come parte della Master Chief Collection), naturalmente i possessori di un abbonamento Game Pass potranno scaricare il tutto senza costi aggiuntivi."3:per: The Master Chief Collection arriva su PC più bello che mai con grafica fino a 4K UHD e 60FPS. Ora ottimizzato per girare su PC e per l'uso di mouse e tastiera, e altre funzionalità native per PC. Vivi gli eventi immediatamente precedenti a3 attraverso gli occhi delle Truppe d'Assalto aOrbitale (TALO) in cerca di indizi sulla posizione della loro squadra dispersa e sulle reali motivazioni dell'invasione Covenant di Nuova Mombasa." Il gioco narra le vicende delle Truppe d'Assalto a ...