Green Meteo, su Rai Gulp le previsioni del tempo per ragazzi (Di martedì 22 settembre 2020) Green Meteo Le previsioni Meteo del weekend – in genere le più attese – su Rai Gulp diventano una cosa da ragazzi. Lontani, ormai, i tempi del colonnello Bernacca e delle sue signorili predizioni. Il canale 42 dtt racconterà ai più giovani che tempo farà con il nuovo “Green Meteo” in onda dal 25 settembre alle 18. Il programma, condotto da Riccardo Cresci e realizzato da Rai Pubblica Utilità con Rai ragazzi, sarà proposto ogni venerdì. In un colorato studio virtuale di nuova generazione e con una grafica accattivante, saranno proposte ai ragazzi le previsioni del fine settimana, con l’aggiunta di informazioni ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 settembre 2020)Ledel weekend – in genere le più attese – su Raidiventano una cosa da. Lontani, ormai, i tempi del colonnello Bernacca e delle sue signorili predizioni. Il canale 42 dtt racconterà ai più giovani chefarà con il nuovo “” in onda dal 25 settembre alle 18. Il programma, condotto da Riccardo Cresci e realizzato da Rai Pubblica Utilità con Rai, sarà proposto ogni venerdì. In un colorato studio virtuale di nuova generazione e con una grafica accattivante, saranno proposte ailedel fine settimana, con l’aggiunta di informazioni ...

zazoomblog : Green Meteo su Rai Gulp le prime previsioni del tempo pensate per il pubblico dei ragazzi - #Green #Meteo #prime… - tvblogit : Green meteo su Rai Gulp il primo meteo per ragazzi da venerdì 25 settembre - SerieTvserie : Green meteo su Rai Gulp il primo meteo per ragazzi da venerdì 25 settembre - toysblogit : Green meteo su Rai Gulp il primo meteo per ragazzi da venerdì 25 settembre - tvzam : Green Meteo su Rai Gulp, il primo meteo per i ragazzi. -