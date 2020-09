GF Vip, Matilde Brandi pronta all’addio? “Lo capisci solo quando sei qua” (Di martedì 22 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip c’è ansia, Matilde Brandi sembra pronta a dire addio al noto reality. Cosa accade nella casa più spiata d’Italia. I Vip sono in fermento dopo la terza puntata del Grande Fratello Vip, la prima settimana è ormai trascorsa e entrano sempre più nel vivo del reality. Tra nomination e prime stratega, non per tutti questo è stato un dolce risveglio. Tra le più in difficoltà c’è Matilde Brandi che ha deciso di confidarsi con Stefania Olando. La nota showgirl, già da giorni inizia a soffrire alcune dinamiche del gioco, faticando a trovare la sua dimensione nella casa. Tra pulizie, cucina e ordine, Matilde ricopre sempre di più il ruolo di mamma ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip c’è ansia,sembraa dire addio al noto reality. Cosa accade nella casa più spiata d’Italia. I Vip sono in fermento dopo la terza puntata del Grande Fratello Vip, la prima settimana è ormai trascorsa e entrano sempre più nel vivo del reality. Tra nomination e prime stratega, non per tutti questo è stato un dolce risveglio. Tra le più in difficoltà c’èche ha deciso di confidarsi con Stefania Olando. La nota showgirl, già da giorni inizia a soffrire alcune dinamiche del gioco, faticando a trovare la sua dimensione nella casa. Tra pulizie, cucina e ordine,ricopre sempre di più il ruolo di mamma ...

