Fulvio Abbate critica Elisabetta Gregoraci: "È stata invisibile, finora è una larva" (Di martedì 22 settembre 2020) Fulvio Abbate ha criticato Elisabetta Gregoraci per aver ottenuto l'immunità al Grande Fratello Vip, lei appare infastidita È andata in onda ieri 21 settembre su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Elisabetta Gregoraci e Denis Dosio hanno ottenuto l'immunità. Fulvio Abbate è rimasto sorpreso dal fatto che la Gregoraci abbia ottenuto l'immunità nella casa. A parer suo il suo percorso fino ad ora non è stato così scintillante da meritare addirittura l'immunità. A detta sua nei primi giorni trascorsi nella casa Elisabetta è rimasta molto ...

