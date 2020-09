Fausto Leali squalificato – Il Grande Fratello non ci sta (Di martedì 22 settembre 2020) Ieri sera il Grande Fratello ha preso posizione: Fausto Leali squalificato dal reality durante la diretta. Già ieri pomeriggio si sentiva nell’aria che qualcosa stava cambiando, quando sui social era comparso il messaggio che il televoto era stato annullato. Cosa poi confermata da Alfonso Signorini a inizio trasmissione. Fausto Leali squalificato Una volta essersi collegato con la Casa, il conduttore ha mandato in onda il video che va a incriminare Fausto. “Nero è il colore, ne..o è la razza”, ha dichiarato Fausto durante un confronto con il Fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah. L’artista ha poi ripetuto la parola più volte, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 22 settembre 2020) Ieri sera ilha preso posizione:dal reality durante la diretta. Già ieri pomeriggio si sentiva nell’aria che qualcosa stava cambiando, quando sui social era comparso il messaggio che il televoto era stato annullato. Cosa poi confermata da Alfonso Signorini a inizio trasmissione.Una volta essersi collegato con la Casa, il conduttore ha mandato in onda il video che va a incriminare. “Nero è il colore, ne..o è la razza”, ha dichiaratodurante un confronto con ildi Mario Balotelli, Enock Barwuah. L’artista ha poi ripetuto la parola più volte, ...

GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - alfonsoguglielm : @GF_diretta Una cosa vergognosa non si può sentire espulso Fausto Leali un uomo della storia italiana di una canzon… - AndreaLompio53 : @fenice_risorta Fausto Leali con la sua stupidità pelosa si è squalificato da solo da quella parte di genere umano… -