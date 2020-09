Esame Suarez, Varriale: “Così è una vergogna” (Di martedì 22 settembre 2020) Monta la rabbia tra gli addetti ai lavori per quanto riguarda la notizia dell’Esame di Luis Suarez, propedeutico alla cittadinanza italiana, che si è rivelato essere una truffa. A commentare l’accaduto è anche il vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale: “Ma che figuraccia! Era già discutibilissima la corsia preferenziale per un calciatore mentre è complicatissimo dare la cittadinanza ai comuni mortali nati in Italia da genitori stranieri che vivono tra noi. Così è proprio una vergogna. I responsabili ne dovranno rispondere”. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Monta la rabbia tra gli addetti ai lavori per quanto riguarda la notizia dell’di Luis, propedeutico alla cittadinanza italiana, che si è rivelato essere una truffa. A commentare l’accaduto è anche il vicedirettore di Rai Sport Enrico: “Ma che figuraccia! Era già discutibilissima la corsia preferenziale per un calciatore mentre è complicatissimo dare la cittadinanza ai comuni mortali nati in Italia da genitori stranieri che vivono tra noi. Così è proprio una vergogna. I responsabili ne dovranno rispondere”.

