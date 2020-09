Elezioni Comunali Lazio: primi sindaci. a Ponzano Romano vince il "civico" Pimpinelli, a Terracina avanti Tintari (Fdi) (Di martedì 22 settembre 2020) Elezioni Comunali, giorno di verdetti nel Lazio a Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo dove si è votato per il rinnovo del sindaco in 36 Comuni. A fare il pienone sono state le liste... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 settembre 2020), giorno di verdetti nela Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo dove si è votato per il rinnovo del sindaco in 36 Comuni. A fare il pienone sono state le liste...

Corriere : Iacopo Melio diventa consigliere in Toscana: 11 mila preferenze con i comizi virtuali e la battaglia per i diritti - Agenzia_Ansa : ?? IL VOTO IN DIRETTA - AFFLUENZA (dato provvisorio) Referendum: 51,75% Regionali: 53% (si votava in 4 Regioni) Com… - you_trend : ?? La mappa dell'affluenza finale al #referendum, comune per comune Come prevedibile, l'affluenza è stata più eleva… - IlMattinoFoggia : #elezioni #amministrative2020 Si vince anche per un voto di differenza: con 4 la Rocchetta del garbo premia Circie… - Franco32656300 : RT @MariaRo99325323: -