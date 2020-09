Dalle comunali lombarde e non solo buone notizie per il Pd

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 settembre 2020) Dà sollievo poter titolaree per noi della Lombardia si aggiungono la riconferma di Mantova e, attorno a Milano, di Bollate, Segrate, Baranzate, Vittuone, coi ballottaggi a Legnano e Corsico. Il primo voto del dentro-fuori pandemia fotografa un Paese stanco di propaganda sovranista e di incompetenti. Si sono vinte regioni che i sondaggi e i media davano per perse. Il Partito Democratico è primo partito sopra la Lega, tranne in Liguria e in Veneto.E, cosa bella, milioni di cittadine e cittadini hanno smentito i profeti dell’assenteismo referendario e dei risultati amministrativi catastrofici. L’esito del Sì era scontato per il suo messaggio semplificato e per l’ampiezza del sostegno dei partiti, in pratica tutti. Ho votato No come presidio di pluralismo, ascolto, saggezza e mi conforta che nella ...