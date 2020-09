Covid, l’«altra» strada che utilizza il virus per entrare nelle cellule umane (Di martedì 22 settembre 2020) La scoperta è stata fatta da due team di ricercatori europei. Alla guida di uno dei gruppi c’è il palermitano Giuseppe Balistreri. Per infettare le cellule, Sars-CoV-2 sarebbe in grado di utilizzare il recettore neuropilina, presente in molti tessuti del corpo umano Leggi su corriere (Di martedì 22 settembre 2020) La scoperta è stata fatta da due team di ricercatori europei. Alla guida di uno dei gruppi c’è il palermitano Giuseppe Balistreri. Per infettare le, Sars-CoV-2 sarebbe in grado dire il recettore neuropilina, presente in molti tessuti del corpo umano

Tg3web : Polemiche in una scuola di Bolzano dove, per rispettare le norme anti-covid, si è deciso di dividere una classe in… - sealvya : La mia tutor mi ha dato un articolo della prof con cui ho fatto tirocinio magistrale:era un lavoro che dovevo fare… - UnioneSarda : ++ #COVID19, UN'ALTRA VITTIMA IN #SARDEGNA ++ - guerino1988 : Sono finite le votazioni?ad ottobre aspettiamoci un altra ondata di covid 19,sempre se non si evolverà a covid 20?? - VocePinerolese : Studentessa del 'Porporato' #positiva al #Covid_19 Covid 19. #Studenti con febbre in altra #scuola2020 scuola. Pine… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altra Covid, l’«altra» strada che utilizza il virus per entrare nelle cellule umane Corriere della Sera Elezioni Regione Liguria, presidente Toti: “miglior risultato di sempre per il centro destra in Liguria”

Genova |Elezioni Regione Liguria, “I dati della notte non cambiano lo scenario di ieri sera” ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nella prima conferenza stampa dopo la sua rielezion ...

Covid, altri sei contagi a Oristano

Sono 6 i casi di positività al Covid-19 registrati oggi a Oristano e comunicati al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie. Si tratta di due casi isolati e di un intero nucleo familiare composto ...

Genova |Elezioni Regione Liguria, “I dati della notte non cambiano lo scenario di ieri sera” ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nella prima conferenza stampa dopo la sua rielezion ...Sono 6 i casi di positività al Covid-19 registrati oggi a Oristano e comunicati al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie. Si tratta di due casi isolati e di un intero nucleo familiare composto ...