Cina | condannato a 18 anni magnate che criticò gestione Covid di Xi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 22 settembre 2020) Un miliardario cinese che aveva criticato ladella pandemia di coronavirus da parte del presidente Xi Jinping è statoa 18di reclusione con l'accusa di corruzione. Ren Zhiqiang,immobiliare in pensione con stretti legami con alti funzionari cinesi, era scomparso a marzo dopo avere scritto un saggio aspro in cui criticava la risposta di Xi all'epidemia di coronavirus. Dopo la sua scomparsa, è stato accusato di reati di corruzione.Questa mattina un tribunale di Pechino ha dichiarato Ren colpevole di molteplici accuse, tra cui l'appropriazione indebita di circa 16,3 milioni di dollari (110,6 milioni di yuan) in fondi pubblici, l'accettazione di tangenti e l'abuso di potere, che avrebbe causato perdite per un totale di 17,2 milioni di dollari (116,7 milioni di yuan) per una ...