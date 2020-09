Bayern Monaco, Lewandowski si allena a parte: pochi giorni alla Supercoppa con il Siviglia (Di martedì 22 settembre 2020) Un po’ di preoccupazione in casa Bayern Monaco a pochi giorni dalla Supercoppa Europea in palio a Budapest contro il Siviglia giovedì sera. Robert Lewandowski infatti si è allenato a parte, svolgendo lavoro differenziato dopo il riscaldamento odierno in gruppo. A riportarlo è Kicker, che però spiega anche come l’attaccante polacco sia alle prese con un semplice affaticamento muscolare. L’assenza dall’allenamento sarebbe quindi un atto di precauzione per consentire a Lewandowski di recuperare al meglio prima del match contro gli andalusi che vale il primo trofeo della nuova stagione. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Un po’ di preoccupazione in casaEuropea in palio a Budapest contro ilgiovedì sera. Robertinfatti si èto a, svolgendo lavoro differenziato dopo il riscaldamento odierno in gruppo. A riportarlo è Kicker, che però spiega anche come l’attaccante polacco sia alle prese con un semplice affaticamento muscolare. L’assenza dall’mento sarebbe quindi un atto di precauzione per consentire adi recuperare al meglio prima del match contro gli andalusi che vale il primo trofeo della nuova stagione.

