Alessandro Ghinelli vicino alla riconferma ad Arezzo (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - ll candidato di centrodestra, Alessandro Ghinelli, è vicino alla riconferma come sindaco di Arezzo. Le ultime proiezioni della Rai lo danno vicino al 50%, in vantaggio rispetto al principale avversario, l'esponente del centrosinistra Luciano Ralli (37,4%). Nelle elezioni comunali, in caso di affermazione sotto il 50%, è previsto un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

