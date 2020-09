VIDEO | “Tutti possiamo essere super eroi contro il virus”, l’Ausl di Modena realizza un corto (Di lunedì 21 settembre 2020) BOLOGNA – Tutti possono essere super-eroi contro il Coronavirus. Tutti noi, ovvero, possiamo diventare “ordinary heroes”, eroi che nel proprio quotidiano mettono in atto le misure di prevenzione e protezione per arginare il contagio da covid-19. È questo il messaggio delle tre aziende sanitarie modenesi hanno voluto racchiudere in un breve video, intitolato appunto “Ordinary heroes“, che è stato fatto circolare in occasione del FestivalFilosfia2020, dove è stato proiettato prima di ogni incontro. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) BOLOGNA – Tutti possono essere super-eroi contro il Coronavirus. Tutti noi, ovvero, possiamo diventare “ordinary heroes”, eroi che nel proprio quotidiano mettono in atto le misure di prevenzione e protezione per arginare il contagio da covid-19. È questo il messaggio delle tre aziende sanitarie modenesi hanno voluto racchiudere in un breve video, intitolato appunto “Ordinary heroes“, che è stato fatto circolare in occasione del FestivalFilosfia2020, dove è stato proiettato prima di ogni incontro.

