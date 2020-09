USA | prorogate restrizioni a TikTok Giustizia annulla stop a Wechat

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Linea più morbida dal Presidente americano Donald Trump sui social cinesi, dopo che Pechino ha contrattaccato, mettendo un una black list doverse big statunitensi. Il Dipartimento del Commercio americano ha disposto la proroga dellesu TitkTok, che sarebbero dovute scattare la scorsa notte, fino al 27 settembre 2020, dopo che il leader statunitense ha benedetto l’intesa per la vendita dell’app di video amatoriali. ByteDance, la controllante cinese di, ha infatti confermato l’intesa con la cordata formata da Oracle e Walmart, sbloccando le difficilissime trattative di vendita delle attività statunitensi di, dopo che queste si erano impantanate. In base all’accordo, Oracle sarà “partner tecnologico” died assieme ...

Ultime Notizie dalla rete : USA prorogate

Il ban in USA di WeChat e TikTok doveva entrare in vigore ieri (20 settembre), ma è stato evitato in extremis. Nel caso di TikTok sono stati gli ultimi sviluppi legati all'accordo con Oracle e Wallmar ...(Teleborsa) - Linea più morbida dal Presidente americano Donald Trump sui social cinesi, dopo che Pechino ha contrattaccato, mettendo un una black list doverse big statunitensi. Il Dipartimento del Co ...Roma, 18 set. (askanews) - Il confine tra Stati Uniti e Canada rimarrà chiuso ai viaggi non essenziali fino al 21 ottobre per frenare la pandemia da Covid-19: lo ha annunciato oggi il ministro canades ...