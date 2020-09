Uomini e Donne: tensioni tra Jessica e Davide, faccia a faccia in studio (Di lunedì 21 settembre 2020) Jessica e Davide hanno iniziato ad intensificare la loro conoscenza, ma le cose iniziano a prendere una piega che mette sotto tensione la tronista e il corteggiatore. Jessica ha deciso di fare un'esterna con Davide e capire meglio i suoi comportamenti che a detta della tronista sarebbero 'finti' Non mi piace che lui sia finto. Sento che a lui piace qualcosa di me, non sono cretina. Vedo delle cose interessanti e a me piace, ma lui sembra sia preoccupato più dell'esterno che della nostra situazione. Quando si siede nel parterre dei corteggiatori io non lo vedo felice. Davide replica piuttosto adirato: "Non ho capito perché questi problemi non li hai tirati fuori in esterna ed hai aspettato che tu lo dicessi qui. Se tu sei convinta che io sia falso dimmelo e mandami ... Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020)hanno iniziato ad intensificare la loro conoscenza, ma le cose iniziano a prendere una piega che mette sotto tensione la tronista e il corteggiatore.ha deciso di fare un'esterna cone capire meglio i suoi comportamenti che a detta della tronista sarebbero 'finti' Non mi piace che lui sia finto. Sento che a lui piace qualcosa di me, non sono cretina. Vedo delle cose interessanti e a me piace, ma lui sembra sia preoccupato più dell'esterno che della nostra situazione. Quando si siede nel parterre dei corteggiatori io non lo vedo felice.replica piuttosto adirato: "Non ho capito perché questi problemi non li hai tirati fuori in esterna ed hai aspettato che tu lo dicessi qui. Se tu sei convinta che io sia falso dimmelo e mandami ...

matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - virginiaraggi : La @PLRomaCapitale ha un nuovo reparto in bicicletta dedicato al pattugliamento del Tevere. Le donne e gli uomini d… - vladiluxuria : Non capisco il senso di dividere le liste elettorali tra uomini e donne, non sarebbe meglio avere solo registri co… - Tino44588447 : RT @Pinucci63757977: Con Salvini al ministero degli Interni donne e uomini della Polizia di Stato che si fanno selfie con lui si son visti… - Ernesto65373005 : RT @Pinucci63757977: Con Salvini al ministero degli Interni donne e uomini della Polizia di Stato che si fanno selfie con lui si son visti… -