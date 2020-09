Torino, la Appendino condannata per falso nel processo Ream. La sindaca: “Domani mi autosospenderò dal Movimento”. I consiglieri M5S: “Continueremo a sostenerla” (Di lunedì 21 settembre 2020) Chiara Appendino è stata condannata a sei mesi per falso ideologico nel processo per il cosiddetto caso Ream. L’accusa aveva chiesto per la sindaca di Torino un anno e due mesi. Nessuna condanna per l’altro capo d’accusa, abuso d’ufficio, è uno dei reati per cui la legge Severino prevede la decadenza degli amministratori pubblici. “Porterò a termine il mio mandato da sindaco, come da statuto domani mi autosospenderò dal Movimento. Ricanditura? Non è tema di oggi” ha commentato la Appendino. “Ci siamo confrontati come consiglieri e abbiamo deciso di continuare a sostenere Appendino fino alla fine del mandato” scrivono dal gruppo M5s in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) Chiaraè stataa sei mesi perideologico nelper il cosiddetto caso. L’accusa aveva chiesto per ladiun anno e due mesi. Nessuna condanna per l’altro capo d’accusa, abuso d’ufficio, è uno dei reati per cui la legge Severino prevede la decadenza degli amministratori pubblici. “Porterò a termine il mio mandato da sindaco, come da statuto domani mi autosospenderò dal Movimento. Ricanditura? Non è tema di oggi” ha commentato la. “Ci siamo confrontati comee abbiamo deciso di continuare a sostenerefino alla fine del mandato” scrivono dal gruppo M5s in ...

you_trend : ?? #BREAKING Il Sindaco di Torino Chiara #Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico - Corriere : ?? #Torino, la sindaca #Appendino è stata condannata a sei mesi per falso in atto pubblico - repubblica : ?? Torino, Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico. 'Mi sospendo dai 5S ma resto sindaca' - simosimotw : RT @Corriere: ?? #Torino, la sindaca #Appendino è stata condannata a sei mesi per falso in atto pubblico - simosimotw : RT @you_trend: ?? #BREAKING Il Sindaco di Torino Chiara #Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico -