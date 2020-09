Thom Yorke | le nozze siciliane del leader dei Radiohead

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il matrimonio è avvenuto a Villa Valrguarnera, Bagheria, dove Ferzan Ozpetek ha girato La Dea Fortuna. Thom Yorke e Dajana Roncione si sono sposati nella terra di lei, l’ultimo weekend di settembre. «Ci conosciamo da tanto tempo, ci siamo incontrati tramite amici comuni», ha detto tempo fa l’attrice palermitana, spiegando come il rapporto con il leader dei Radiohead sia fondato su una fiducia reciproca, un imprinting spontaneo e genuino. «Lui crede molto in me. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda in ogni cosa. È venuto anche a vedere un mio spettacolo a Catania e ha guardato Il Commissario Montalbano perché recitavo in un episodio», ha continuato la Roncione, legata al musicista dal 2017.

"And true love waits In haunted attics, And true love lives On lollipops and crisps". Chissà se Thom Yorke ha cantato True Love Waits al suo matrimonio con Dayana Roncione. Di certo, è stata una esplo ...
Dall'account di Lady Newell, digital curator per conto dei Radiohead, sono state condivise alcune foto dal matrimonio che lo scorso 19 settembre ha unito Thom Yorke e Dajana Roncione