Terminate le riprese del film Reverse di Capece

wordsandmore1 : ? Terminate le riprese del nuovo lavoro di #Capece: #Reverse, prodotto da #GiuseppeLepore per #BielleRe, diretto da… - GamingToday4 : Leonardo: terminate le riprese della serie evento Rai del 2021 - wordsandmore1 : ? Terminate le riprese del nuovo lavoro di #Capece: #Reverse, prodotto da #GiuseppeLepore per #BielleRe, diretto da… - CastingNewsPro : #ChiaraLubich #CristianaCapotondi #GiacomoCampiotti #film #tvmovie #rai #raifiction Sono terminate le riprese del T… - 4liveit : Terminate le riprese del film horror “Unisciti a noi nel nome del sangue”: -

Ultime Notizie dalla rete : Terminate riprese

4live.it

Sono terminate dunque giusto in tempo al Castello Carrarese - che tra pochi giorni chiuderà al pubblico per l'inizio dei lavori di restauro - le riprese del nuovissimo film in realtà virtuale su Giott ...Questo 2020 è stato un anno decisamente niente male per Salvatore Esposito, dal punto di vista professionale almeno: l'attore ha preso parte in America alle riprese per la quarta stagione di Fargo, ha ...Due le location: la mattina a Villa Belpoggio, sulle Setteponti, nel comune di Loro Ciuffenna, nel pomeriggio in piazza Cavour a San Giovanni Sono terminate le riprese valdarnesi de Il segreto di Hann ...