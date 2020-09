Sylvester Stallone | le sue figlie svelano cosa fa quando incontra i loro fidanzati

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ledi, Sistine e Sophia, hanno raccontato in una intervista in direttapuò succedereil padrerispettivi: 'Il mio primo fidanzato non è più tornato'.faresti se la tua ragazza fosse la figlia di? Ledi Rambo hanno svelato alcuni divertenti (ma non troppo) episodi in merito ail padre(anche per l'ultima volta). Ledi, Sistine e Sophia, hanno chiacchierato in una diretta di "Access Daily" per ...