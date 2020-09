Regionali Veneto | Zaia verso un consenso più alto che mai

Leggi su dire

(Di lunedì 21 settembre 2020) VENEZIA – Con un’affluenza ai seggi che nel territorio regionale ha raggiunto il 61,1% il presidente uscente del Veneto e ricandidato per la coalizione di centrodestra, Luca Zaia, si avvia verso una rielezione che rischia di essere storica. L’instant poll ‘Tecne’ Mediaset’, infatti, da’ Zaia rieletto con oltre il 70% delle preferenze (tra il 71,5% e il 75,5%), un dato sostanzialmente confermato dagli exit poll ‘Quorum Youtrend’ (tra il 70% e il 74%). Con una copertura al 7%, Opinio per Rai profetizza un 74,1%. Il diretto interessato al momento non commenta, ma un suo intervento e’ atteso in serata nella sede provinciale della Lega a Treviso, al K3 di Villorba, non appena i dati inizieranno ad essere definitivi, e una vera e propria conferenza stampa e’ prevista per domani mattina alle 11, di nuovo al K3. Il candidato per il centrosinistra Arturo Lorenzoni attendera’ invece i risultati da casa sua, in quanto si trova ancora in isolamento in quanto positivo al covid. Gli exit poll lo danno pero’ molto distante, tra il 16% e il 20% delle preferenze. Fin qui dunque, nessuna sorpresa, tutti i sondaggi delle ultime settimane davano Zaia per iper favorito, tanto che si parlava di una sfida del governatore uscente con se stesso. E dunque la domanda e’: riuscira’ ‘turbo-Zaia‘ a battere i record storici di preferenze con cui un presidente di Regione e’ mai stato eletto in Italia? In questo senso la partita e’ aperta.