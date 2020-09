Regionali: exit poll Puglia: serrato testa a testa fra Emiliano e Fitto, entrambi al 39-43% (Di lunedì 21 settembre 2020) Entriamo nel vivo del ‘dopo-voto’, affidandoci però temporaneamente alle proiezioni sancite dagli exit poll. Nello specifico, subito dopo ‘i tre fischi’, il Consorzio Opinio Italia per Rai, su una copertura del campione dell’80%, riguardo alle Regionali in Puglia rileva un serrato testa a testa tra Michele Emiliano (al 39-43%), governatore uscente del centrosinistra, ed il candidato del centrodestra, Raffaele Fitto (nella foto, al 39-43%). A seguire, ecco per il M5s Antonella Laricchia (all’11-15%), e poi Ivan Scalfarotto (1,0 – 3,0%). Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) Entriamo nel vivo del ‘dopo-voto’, affidandoci però temporaneamente alle proiezioni sancite dagli. Nello specifico, subito dopo ‘i tre fischi’, il Consorzio Opinio Italia per Rai, su una copertura del campione dell’80%, riguardo alleinrileva untra Michele(al 39-43%), governatore uscente del centrosinistra, ed il candidato del centrodestra, Raffaele(nella foto, al 39-43%). A seguire, ecco per il M5s Antonella Laricchia (all’11-15%), e poi Ivan Scalfarotto (1,0 – 3,0%). Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : ++ Exit Opinio-Rai: Referendum, il sì al 60-64% ++ In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la R… - you_trend : ?? #BREAKING Chiudono in questo momento i seggi per #referendum, #regionali, #comunali e #suppletive A breve i nos… - tgrvda : Exit poll sulle elezioni regionali - ale_lisandra93 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Referendum, il Sì oltre il 67%. Exit poll Regionali, testa a testa in Puglia e Toscana - repubblica : Oggi su Rep: ?? Referendum, il Sì oltre il 67%. Exit poll Regionali, testa a testa in Puglia e Toscana -