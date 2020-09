Referendum:Rixi,con Sì Parlamento non elegge Capo Stato (Di lunedì 21 settembre 2020) GENOVA, 21 SET - "Se come sembra vincerà il Sì al Referendum è chiaro che l'attuale Parlamento non può votare il Presidente della Repubblica". Lo ha detto il deputato ligure della Lega, Edoardo Rixi. "... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 settembre 2020) GENOVA, 21 SET - "Se come sembra vincerà il Sì alè chiaro che l'attualenon può votare il Presidente della Repubblica". Lo ha detto il deputato ligure della Lega, Edoardo. "...

