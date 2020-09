ONU | ENI confermata nel Global Compact LEAD

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Eni è stata riconosciuta tra i partecipanti più attivi nell’ambito del, il movimentoe delle Nazioni Unite che sostiene le imprese nell’allineare le proprie strategie e operazioni con dieci principi universali su temi quali diritti umani, lavoro, ambiente e trasparenza e che sostiene inoltre le imprese nell’intraprendere azioni strategiche per raggiungere gli obiettivi più ampi dell’Onu come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Un riconoscimento che ha determinato la conferma della presenza della società all’interno di, una piattaforma per i partecipanti particolarmente coinvolti nel. “Questo riconoscimento – ha detto Claudio Descalzi, ...

